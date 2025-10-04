CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:35
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamayacak.

SKRINIAR KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek.

Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü.

Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

SON DAKİKA
