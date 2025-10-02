Avrupa Ligi'nde başarılı

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu
Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu