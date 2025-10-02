3 farklı teknik adam

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 3 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho yönetiminde iç saha maçlarını oynadı. Domenico Tedesco da bu akşam Nice maçında sahaya çıkarak 4. farklı isim olacak
