Sıfırlar kulübü

Fenerbahçe, büyük umutlarla gittiği Hırvatistan'dan eli boş döndü. Oynanan oyun ışık vermezken sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı- lacivertlilerin hücum oyuncuları da sınıfta kaldı. Fenerbahçe'nin gol umudu olarak ileri uçta başlayan Youssef En-Nesyri, 90 dakika sahada kalırken, birçok istatistikte '0' çekti. Nesyri ayrıca 90 dakika boyunca sadece 8 pas yapabildi. Kulüp bonservis rekoru kırılarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu da Neysri'yi aratmadı. 27 yaşındaki oyuncu, da şut çekemeden, kilit pas veremeden ve isabetli orta yapamadan karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer yıldız Marco Asensio, 90 dakika görev yaparken, Kerem Aktürkoğlu'yla aynı istatistiklere sahip oldu. Oyuna sonradan giren Fred, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da şut atamadı, beklentileri karşılayamadı.

EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Domenico Tedesco, kulüp teknik adamlığı dönemindeki en kötü başlangıcını Fenerbahçe'de yaptı. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk 4 müsabakadan; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. İşte Tedesco'nun diğer takımlarındaki başlangıçları;

Leipzig 2 G 1 B 1 M

S.Moskova 2 G 1 B 1 M

Schalke 3 G 1 M -

AUE 3 G 1 B -