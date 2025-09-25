Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 19:52
Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Devir teslim ve mazbata töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN: "BİLİYORUM Kİ BİR TELEFON KADAR YAKINSINIZ"

Zor bir göreve geldiklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız." açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ: "YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY VARSA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Görev devir tesliminde konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Ali Koç, şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere."

Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim etti.

Fotoğraf çekiminin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlar eşliğinde ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.

