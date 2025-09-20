CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de büyük gün

Fenerbahçe'de büyük gün

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Kongre saat 10.30’da başlayacak. 49 bin 268 üye oy kullanabilecek

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de büyük gün

Fenerbahçe'de geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından muhalefet kazan kaldırmış ve imza kampanyası başlatmıştı. Bu imza kampanyasına kayıtsız kalmayan başkan Ali Koç ve yönetimi, eylül ayında seçimli genel kurul kararı almıştı. Fenerbahçe camiasının ve taraftarının beklediği o büyük gün geldi çattı... Sarı-lacivertli kulüp, yarın yeni başkanını seçecek ve mevcut başkan Ali Koç'la Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Kongre eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında yapılacak.

SANDIKLAR 17.00'DE KAPANACAK

Saat 10.30'da başlayacak olan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek. Aidatlarını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. Oy kullanma işlemi 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak. Fenerbahçeli taraftarlar ve camia, yarınki genel kurulda katılımın yüksek olmasını bekliyor.

30 BİN KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması gündemde. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Bugün başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

OTURUMA BAŞKAN SEÇİLECEK

Genel kurulun ilk gününde yani bugün başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

