Ali Koç 4. kez aday

Fenerbahçe mevcut başkanı Ali Koç, dördüncü kez seçime giriyor. Daha önce iki kez Aziz Yıldırım'la yarışan ve ikisini de kazanan Koç, bir kongreye de tek aday olarak girmişti. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

İBRA OYLANACAK

Ali Koç ve yönetiminin 1 Mart 2024- 31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 arasındaki dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

BAŞKAN: Ali Koç

YÖNETIM KURULU

(ASIL): Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker

YÖNETIM

KURULU

(YEDEK): Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman