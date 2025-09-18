Kadıköy'de kabus

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 7'de En Nesyri'nin rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. 17'de önce En Nesyri sonra Talisca, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'u geçemedi. 18'de Oğuz'un şutunda seken topta Alanyaspor kontratağa çok hızlı çıktı, İbrahim Kaya golü yaptı: 0-1. 41'de yine kontratak yakalayan Alanya'da İbrahim golü kaçırdı.

SON DAKİKA ŞOKU

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin şutu 49'da direkten döndü. Alanyaspor'da Enes'in eline çarpan topun ardından 55'te VAR incelemesi geldi ve 57'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Talisca penaltıyı kaçırdı. 60'da da İrfan Can Kahveci'nin şutu çizgiden çıktı. Kadıköy'ün beklediği gol 72'de Semedo'nun şutuyla geldi: 1-1. 76'da ise Cenk Tosun indirdi, En Nesyri 2-1 yaptı. 90+3'te Yusuf'un kafasında İrfan Can Eğribayat topu içeri alınca skoru 2-2 oldu.

SKRINIAR YETMEDİ

Alanyaspor karşısında başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'a tribünlerden destek geldi. Kadıköy'de taraftarlar Skriniar'ın performansını ayakta alkışladı. Slovak stoperin hem savunmadaki istekli görüntüsü hem de takım üzerindeki liderliği büyük beğeni topladı. Maç sonunda Skriniar taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.

LEVENT'TEN ASİST

Kadıköy'dekı mücadelede 71. dakikada oyuna giren Levent Mercan, Fenerbahçe kariyerindeki ilk asistini yaptı. Tecrübeli sol bek, geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımda ilk kez bir gole katkı sunmuş oldu. Levent Mercan bu sezon ilk defa bir resmi maçta süre aldı. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcu dün akşam sol açıkta oynayarak dikkat çekti.

YUSUF'TAN KAFA GOLÜ

Alanyaspor forması giyen başarılı sol kanat oyuncusu Yusuf Özdemir, Fenerbahçe deplasmanında kariyeri adına çok özel bir gole imza attı. 90+3'te kafa vuruşuyla ağları havalandıran Yusuf, bir ilke imza attı. Yusuf Özdemir, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü Fenerbahçe'ye attı. 24 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezon ilk golünü atma başarısı gösterdi.

YENİ YILDIZLAR YOKTU

Sarı-lacivertlilerde Asensio, Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nu statü gereği oynatamadı. Domenico Tedesco, Mert Müldür'ü de kulübeye çekti. Tedesco, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Semedo ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. Hücumda forvet arkasında Anderson Talisca yer alırken gol yollarında yine Youssef En-Nesyri görev yaptı.

MERT HAKAN DÖNDÜ

F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Mert Hakan, Alanya maçı kadrosuna dahil edildi. Uzun süreli sakatlık yaşayan Mert Hakan, 5 ay sonra kadroda yer aldı. En son 2 Nisan 2025'te Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmada süre alamamıştı. Mert Hakan, en son geçen sezon 28 Mart 2025'te Bodrum önünde oynamıştı.

KULÜBE TÜRK'TÜ

Sarı-lacivertlilerde dün akşamki Alanyaspor'un maçın kadrosunda yedek kulübesi Türk futbolculardan oluştu. Fenerbahçe'nin karşılaşmaya başlayan yedek kulübesinde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi isimler yer aldı.

PUAN FARKI 4

Alanyaspor karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Sarılacivertliler bu sezon ligde 2. kez berabere kaldı.