Kanarya çalışmalara ara vermedi

F.Bahçe, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda çift kale maçla yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.
