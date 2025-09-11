Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye'deki ilk röportajını Fenerbahçe TV'ye verdi. Sarı-lacivertli takımın başına geçtiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Tedesco, "Öncelikle çok gururlu ve mutluyum burada olduğum için. Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde çalışanların yarısı beni bekliyordu ki bu benim için etkileyici. Burada olan geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim" dedi.

MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ

Hedeflerle ilgili de konuşan 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör, "Her turnuvada maksimumu hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Lig hedefimiz var, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor ama istediğimiz şey maksimumu elde etmek oynadığımız her kulvarda ki kolay da olmayacaktır" açıklamalarını yaptı.

AİLE OLMALIYIZ

Domenico Tedesco, "Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var. Oyunculara, çalışanlara ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe'de bir sürü maç oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

F.BAHÇELİ ARKADAŞLARIM VAR

Fenerbahçe tercihini anlatan Domenico Tedesco, "Şubat ayından beri telefonum birkaç kez çalmıştı. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerinden telefonum çalmıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var" bilgilerini paylaştı.

İLK HAZIRLIK UÇAKTA

Süper Lig'de ilk maçına 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak olan Domenico Tedesco ilk hazırlığını İstanbul'a gelirken uçakta yaptı. Teknik ekibiyle beraber yolculuk esnasında kolları sıvayan İtalyan çalıştırıcı tüm hazırlıklarını planladı. Vakit kaybetmek istemeyen Tedesco'nun yardımcıları da yoğun bir mesaiye başladı.

ANTRENMANA ÇIKTI

Domenico Tedesco, F.Bahçe'nin başında ilk antrenmana dün çıktı. Tedesco futbolcularına seslenerek, "Hep birlikte başaracağız. Zamanımız yok. Hemen başarılı olmamız gerekiyor. Bu takımdaki her oyuncuyu kullanacağız. Bir tane ilk 11'imiz olmayacak" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTI

Domenico Tedesco ve yardımcıları, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulakburun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı.

DAUM'UN YERİ ÖZEL

Sarı-lacivertli kulübün unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum'la ilgili konuşan Tedesco, "Kendisiyle ilgili çok güzel ve özel anılarım var. Stuttgart'ı çalıştırdı ve şampiyon yaptı. Stuttgart benim takımım. 10 yıl boyunca akademisinde çalıştım. Babam beni Stuttgart'ın antrenmanına götürmüştü ve Daum da orada oyunculara bazı şeyler gösteriyordu. Buraya geldi daha sonra ve iki kere şampiyon oldu" dedi.

TÜRKÇE BİLİYOR

Sarı-lacivertlilerin hocası Domenico Tedesco, Türkçe biliyor. Kız arkadaşının Türk olması sayesinde Tedesco'nun da Türkçe'yi iyi bildiği ifade edildi. Tedesco'nun Gökhan Gönül ve Türk futbolcularla Türkçe iletişim kurabileceği aktarıldı.

TERCÜMANA İHTİYACI YOK

Domenico Tedesco, yabancı dil yetkinliğiyle dikkat çekiyor. İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca'ya hakim olan Tedesco, çalıştırdığı takımlarda tercümana ihtiyaç duymuyor. 39 yaşındaki teknik adam futbolcularıyla bire bir iletişim kuruyor.

GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz isimlerinden ve eski kaptanlarından Gökhan Gönül, Samandıra'ya geri döndü. Son olarak 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Gönül, 4 sene sonra teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Genç çalıştırıcı, dün hem takımla tanıştı hem de eski dostlarıyla bir araya geldi.

İŞTE TEDESCO'NUN EKİBİ

GÖKHAN GÖNÜL:

U21 Milli Takımımızı çalıştırarak antrenörlük kariyerine adım atan Gökhan Gönül, Domenico Tedesco'nun birinci yardımcısı olacak. Süper Lig ve Türk futbolu hakkında destek verecek genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'de 2007-2016 ve 2020-2021 arası 10 sene futbol oynadı.

UMBERTO TEDESCO:

Domenico Tedesco'nun kardeşi ve 2021'den bu yana analiz ekibinin başında. Maç ve rakip analizleri üzerine çalışıyor. Belçika Milli Takımı'nda da çalıştılar. Domenico Tedesco gibi 4 farklı dil konuşabiliyor.

MAX URWANTSCHKY:

Domenico Tedesco'nun ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapacak. Leipzig'de Peter Gulacsi ve Belçika Milli Takımı'nda Courtois ile çalıştı. Alman antrenör, Tedesco ile yaklaşık 6 senedir beraber çalışıyor.

VLADIMIR CEPZANOVIC:

Spartak Moskova'dan bu yana Tedesco ile beraber çalışan Sırp antrenör, takımlara kattığı fiziksel güçle tanınıyor. Atletik Performans Antrenörü olarak görev yapacak Cepzanovic, Kevin De Bruyne'nin de bireysel antrenörü.