Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder'den flaş bir hareket geldi. Tecrübeli futbolcunun Kartal pozu verirken söylediği söz, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 14:55
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından transferde gaza basan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Cengiz Ünder'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferi gündem olurken, deneyimli oyuncudan flaş bir hareket geldi.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Siyah-beyazlı formayı giyerek kamera karşısına geçen Cengiz, Kartal pozu verdiği esnada "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" yorumunu yaptı.

CENGİZ ÜNDER'DEN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN HAREKET! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Bonservisi hala Fenerbahçe'de bulunan Cengiz Ünder'in bu sözü, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini geçti.

