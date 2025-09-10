Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından transferde gaza basan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Cengiz Ünder'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transferi gündem olurken, deneyimli oyuncudan flaş bir hareket geldi. Siyah-beyazlı formayı giyerek kamera karşısına geçen Cengiz, Kartal pozu verdiği esnada "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" yorumunu yaptı. CENGİZ ÜNDER'DEN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN HAREKET! | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Bonservisi hala Fenerbahçe'de bulunan Cengiz Ünder'in bu sözü, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini geçti.