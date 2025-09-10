Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından transferde gaza basan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.