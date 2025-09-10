FENERBAHÇE HABERİ - Domenico Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasıyla ilgili bilinmeyen gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun boşluğunu 11 gün süren arayışın ardından doldurdu. İsmail Kartal'ın hazır kıta beklediği görüşmelerde Spalletti, Terzic ve Zidane'dan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertli yöneticiler, İtalyan asıllı Alman Domenico Tedesco'da karar kıldı.
12 Eylül'de 40 yaşına girecek olan genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye imza atarak bir anlamda kendine de doğum günü hediyesi vermiş olacak.
Tedesco, endüstri mühendisliği eğitimi aldı, Stuttgart Üniversitesi'ni bitirdikten sonra inovasyon yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.
