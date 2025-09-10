FENERBAHÇE HABERİ - Domenico Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasıyla ilgili bilinmeyen gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:35
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun boşluğunu 11 gün süren arayışın ardından doldurdu. İsmail Kartal'ın hazır kıta beklediği görüşmelerde Spalletti, Terzic ve Zidane'dan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertli yöneticiler, İtalyan asıllı Alman Domenico Tedesco'da karar kıldı.

12 Eylül'de 40 yaşına girecek olan genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye imza atarak bir anlamda kendine de doğum günü hediyesi vermiş olacak.

Tedesco, endüstri mühendisliği eğitimi aldı, Stuttgart Üniversitesi'ni bitirdikten sonra inovasyon yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Sabah'ın derlediği habere göre, kariyerine Mercedes'te başlayan ancak futbola olan tutkusu nedeniyle amatör liglerde (Aicwald ve Zuffenhausen) forvet olarak oynayıp, antrenörlüğe yönelmiş bir isim.

Tedesco, 2016'da Alman Futbol Federasyonu'nun HennesWeisweiler Akademisi'ni birincilikle bitirerek antrenörlük lisansını aldı.

2017'de ilk profesyonel deneyimini yaşarken Bundesliga 2 ekibi Erzgebirge'yi küme düşmekten kurtardı. Adını futbol dünyasında duyurdu.

32 yaşında Schalke 04'le anlaşırken Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. 2017-18 sezonunu 2. sırada bitirdi.

2019-21 yılları arasında görev yaptığı Rus ekibi Spartak Moskova'yı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı.

2021-22'de RB Leipzig'le Alman Kupası'nı kaldırıp, kulüp tarihinin ilk kupasını müzesine koydu.

2023-25 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı. EURO 2024'e namağlup grup lideri olarak takımını taşıdı ancak son 16'da elendi.

SON DAKİKA
