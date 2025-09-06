Parayı değil Fener'i seçti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezonun flaş transferlerinden Marco Asensio, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA'nın gündemine taşındı.

MARCA'nın, Asensio'nun PSG'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının perde arkasını yazdı.

29 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi seçme sebebinin para değil, kariyer hedefleri olduğu vurgulanarak şu sözler kullanıldı:

"Asensio, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok daha yüksek maddi teklifleri reddetmekte tereddüt etmedi.

Çünkü Asensio'nun hedefi para değil, futbol kariyerini yeniden ayağa kaldırmak. Birçok ünlü futbolcunun öncelikle para odaklı, egzotik yerleri tercih ettiği bir dönemde, Asensio farklı bir yol seçti: Rekabet etmek, taraftarların tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak