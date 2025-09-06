CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Parayı değil Fener'i seçti

Parayı değil Fener'i seçti

Sezonun flaş transferlerinden Marco Asensio, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA'nın gündemine taşındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parayı değil Fener'i seçti

Sezonun flaş transferlerinden Marco Asensio, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA'nın gündemine taşındı.

MARCA'nın, Asensio'nun PSG'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmasının perde arkasını yazdı.

29 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'yi seçme sebebinin para değil, kariyer hedefleri olduğu vurgulanarak şu sözler kullanıldı:

"Asensio, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen çok daha yüksek maddi teklifleri reddetmekte tereddüt etmedi.

Çünkü Asensio'nun hedefi para değil, futbol kariyerini yeniden ayağa kaldırmak. Birçok ünlü futbolcunun öncelikle para odaklı, egzotik yerleri tercih ettiği bir dönemde, Asensio farklı bir yol seçti: Rekabet etmek, taraftarların tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak

Reklam
Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
DİĞER
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın yeri...
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29