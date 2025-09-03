Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İşte bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.

Bu durum sonrasında gözler, transferin devam ettiği Türkiye'ye çevrildi. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabilmesi nedeniyle kulüplerin iştahını kabartıyor.