CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İşte bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İşte bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Portekizli Jota Silva'nın Sporting Lizbon'a transferi önceki gün evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal oldu.

Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Bu durum sonrasında gözler, transferin devam ettiği Türkiye'ye çevrildi. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabilmesi nedeniyle kulüplerin iştahını kabartıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...

Silva'nın durumunu Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği öğrenildi. Geçen sezon başında Portekiz'de Vitoria'dan gelen tecrübeli yıldız, 38 maçta 5 gol, 3 asist yaparken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı.

F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25