CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio'da mutlu son

Asensio'da mutlu son

Bu yüzden transfer süreci uzayınca sarı-lacivertliler alternatif isimlere yönelmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asensio'da mutlu son

Uzun süre Marco Asensio'yu transfer etmek için uğraşan ancak bunu bir türlü başaramayan F.Bahçe, Avrupa'da transfer döneminin son gününe gelinirken oyuncunun inadını kırdı. İspanyol futbolcu ve kulübü PSG ile her konuda anlaşmaya varan Sarı Kanarya, yılın en önemli transferlerinden birisine imzasını attı. Geçen sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen teklifleri dinlemek istemişti.

Bu yüzden transfer süreci uzayınca sarı-lacivertliler alternatif isimlere yönelmişti.

Ancak son gün bir atak daha yapan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç, süreçle bizzat ilgilendi. PSG'yi 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeline ikna eden Başkan Koç, 1 günde transferi noktaladı. Önceki gün İstanbul'a indirilen Marco Asensio, forvet arkası, 10 numara ve sağ kanatta görev alabiliyor.

Kariyerinde çok önemli takımlarda forma giyen ve sayısız başarı elde eden Asensio'nun gelişiyle birlikte takımdan bir futbolcunun ayrılma ihtimali belirdi. Yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.

Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
Reklam
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11