Asensio'da mutlu son

Uzun süre Marco Asensio'yu transfer etmek için uğraşan ancak bunu bir türlü başaramayan F.Bahçe, Avrupa'da transfer döneminin son gününe gelinirken oyuncunun inadını kırdı. İspanyol futbolcu ve kulübü PSG ile her konuda anlaşmaya varan Sarı Kanarya, yılın en önemli transferlerinden birisine imzasını attı. Geçen sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, kendisine gelen teklifleri dinlemek istemişti.

Bu yüzden transfer süreci uzayınca sarı-lacivertliler alternatif isimlere yönelmişti.

Ancak son gün bir atak daha yapan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç, süreçle bizzat ilgilendi. PSG'yi 8.5 milyon euro'luk bonservis bedeline ikna eden Başkan Koç, 1 günde transferi noktaladı. Önceki gün İstanbul'a indirilen Marco Asensio, forvet arkası, 10 numara ve sağ kanatta görev alabiliyor.

Kariyerinde çok önemli takımlarda forma giyen ve sayısız başarı elde eden Asensio'nun gelişiyle birlikte takımdan bir futbolcunun ayrılma ihtimali belirdi. Yönetim gelen teklifleri değerlendiriyor.