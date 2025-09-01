CANLI SKOR ANA SAYFA
Fener Kerem'e kavuştu

Fener Kerem'e kavuştu

Sarı lacivertliler, çok konuşulan transferde mutlu sona ulaştı. Benfica ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu dün akşam İstanbul'a getirdi. Milli futbolcuyla bugün resmi imzalar atılacak.

Fener Kerem'e kavuştu

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 1 aydır süren transfer görüşmelerinin ardından Benfica ile her konuda anlaştı. Kerem ile de anlaşmaya varan Fenerbahçe, milli futbolcunun transferini de resmen açıkladı. Dün akşam İstanbul'a gelen başarılı futbolcu, son görüşmeleri gerçekleştirecek. Fenerbahçe için bugün sağlık kontrollerinden geçecek 27 yaşındaki yıldız hemen ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Kerem, İstanbul'a gelir gelmez ilk açıklamasını FB TV'ye yaptı. Kerem, "F.Bahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edeceğim. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istedim. Fenerbahçe forması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Safi de "Kerem Aktürkoğlu çok özel ve karakterli bir oyuncu. Benfica'da daha da üstüne koydu. Yıldız bir oyuncu. Kerem bize gelmeyi çok istedi" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
