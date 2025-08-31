İrfan Can Kahveci: Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

"MOURINHO'NUN AYRILIĞI SONRASI GÖZLER SANA ÇEVRİLDİ. NELER SÖYLERSİN?"

"Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."