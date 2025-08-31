CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz

İrfan Can Kahveci: Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan Can Kahveci: Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız."

"MOURINHO'NUN AYRILIĞI SONRASI GÖZLER SANA ÇEVRİLDİ. NELER SÖYLERSİN?"

"Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız."

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI
Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
G.Saray'da ayrılık açıklandı!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! 22:06
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:02
"Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" "Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" 21:59
Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... 21:57
Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! 21:52
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
Daha Eski
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24
Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı 21:13
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim 21:10
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 21:05