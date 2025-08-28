Ünlü yorumcu Ömer Üründül Fenerbahçe-Benfica maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Üründül oyuncuların performanslarını şu şekilde değerlendirdi:
Oyuncuların performanslarına şöyle bir göz atarsak; ilk 45 dakika oynayan Amrabat sıfır, Fred oynarmış gibi yapıyor ama bir şey yok. Szymanski de kazandığı topların yüzde 90'ını kolayca kaybediyor. Semedo sakatlandıktan sonra Mert üçlü defans sisteminde sağ önde başarılı olacak bir oyuncu değil. Brown, Aursnes'in kulvarını kapatmasıyla hiçbir şey yapamadı. Bana göre uzun ayrılıktan sonra Livakovic, görevini yaptı. Son olarak şunu söylüyorum, bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hiçbir olumlu katkısı yok. Beni kariyer ilgilendirmiyor. Tabii bu eşleşmenin en ilginç yönü, toplamda atılan tek golün Kerem'den gelmesi.
