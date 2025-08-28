TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlarında yer almayan Diego Carlos ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak sürpriz bir talipli çıktı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlıkların ardından istenilen katkıyı verememişti. Yeni sezonla birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncuyla sarı-lacivertliler bir an önce yollarını ayırmak istiyor.
Bu doğrultuda oyuncunun menajeriyle konuşan Fenerbahçe kurmayları, oyuncu için takım arayışındaydı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Como, Diego Carlos ile ilgileniyor.
Como yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istiyor. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibi, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgileniyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.