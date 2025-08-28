CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kadro planlarında yer almayan Diego Carlos ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak sürpriz bir talipli çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 10:00
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlıkların ardından istenilen katkıyı verememişti. Yeni sezonla birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncuyla sarı-lacivertliler bir an önce yollarını ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Bu doğrultuda oyuncunun menajeriyle konuşan Fenerbahçe kurmayları, oyuncu için takım arayışındaydı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Como, Diego Carlos ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Como yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istiyor. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibi, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Jose Mourinho kadroda düşünmediği Diego Carlos'un gidişine onay verdi. Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkabilmiş, skor katkısı yapamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

İŞTE O HABER:

G.Saray'a transferde büyük şok!
Maçın ardından sert eleştiri!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
