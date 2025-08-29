CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Championoğlu

Championoğlu

Benfica’yı Devler Ligi’ne taşıyan golü atn Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de manşetlere taşındı. Milli yıldızımı için “Championoğlu” başlıkları atıldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Championoğlu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rovanş karşılaşmasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerle transfer goruşmesi yapan Kerem Akturkoğlu'nun goluyle Devler Ligi'ne kalırken, milli oyuncu, Portekiz basınının da manşetlerini susledi. İşte o manşetler;

OJOGO: "Benfica playoff rovanş macında Jose Mourinho'nun calıştırdığı Fenerbahce'yi evinde 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı."

SICNOTICIAS: "Benfica, Fenerbahce'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve milyonlarca euro kazandı."

TSF: "Transfer doneminde adı sık sık Fenerbahce ile anılan Kerem Akturkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi."

OBSERVADOR: "Kader ironiyi secti. Akturkoğlu macın tek golunu attı ve Fenerbahce'yi eledi."

A BOLA: "Akturkoğlu milyonlara bedel!"

RECORD: "Championoğlu" DESPORTO AO MINUTO: "Türk lokumu Jose'yi uzdu"

SABADO: "Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı." SPORTINFORMA: "Kaderin cilvesi: Akturkoğlu, Fenerbahce'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golu attı."

KEREM VEDA ETTİ

Portekiz'den Maisfutebol'un haberine gore, mac sonu Kerem Akturkoğlu, soyunma odasında takım arkadaşlarına veda etti. Haberde; Kerem'in Fenerbahce'ye transferinin olumlu sonuclanacağı vurgulandı.

