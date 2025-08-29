Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rovanş karşılaşmasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerle transfer goruşmesi yapan Kerem Akturkoğlu'nun goluyle Devler Ligi'ne kalırken, milli oyuncu, Portekiz basınının da manşetlerini susledi. İşte o manşetler;

OJOGO: "Benfica playoff rovanş macında Jose Mourinho'nun calıştırdığı Fenerbahce'yi evinde 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı."

SICNOTICIAS: "Benfica, Fenerbahce'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve milyonlarca euro kazandı."

TSF: "Transfer doneminde adı sık sık Fenerbahce ile anılan Kerem Akturkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi."

OBSERVADOR: "Kader ironiyi secti. Akturkoğlu macın tek golunu attı ve Fenerbahce'yi eledi."

A BOLA: "Akturkoğlu milyonlara bedel!"

RECORD: "Championoğlu" DESPORTO AO MINUTO: "Türk lokumu Jose'yi uzdu"

SABADO: "Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı." SPORTINFORMA: "Kaderin cilvesi: Akturkoğlu, Fenerbahce'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golu attı."

KEREM VEDA ETTİ

Portekiz'den Maisfutebol'un haberine gore, mac sonu Kerem Akturkoğlu, soyunma odasında takım arkadaşlarına veda etti. Haberde; Kerem'in Fenerbahce'ye transferinin olumlu sonuclanacağı vurgulandı.