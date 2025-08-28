Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından Kanarya'nın, Devler Ligi umutları sona erdi. Mücadelede Brown ile Djiku arasındaki o görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu rövanş mücadelesinde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıla çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho hamle yaparak 65. dakikada oyuncu değişikliklerine gitti. Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Mert Müldür ile birlikte kenara gelirken oyuna Jhon Duran ve Oğuz Aydın girdi.
Değişiklik esnasında kameralar Fenerbahçe yedek kulübesini gösterirken Archie kendisine elini uzatan Djiku'ya karşılık vermedi.
