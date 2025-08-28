CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından Kanarya'nın, Devler Ligi umutları sona erdi. Mücadelede Brown ile Djiku arasındaki o görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 14:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu rövanş mücadelesinde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıla çıkardı.

Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho hamle yaparak 65. dakikada oyuncu değişikliklerine gitti. Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Mert Müldür ile birlikte kenara gelirken oyuna Jhon Duran ve Oğuz Aydın girdi.

Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Değişiklik esnasında kameralar Fenerbahçe yedek kulübesini gösterirken Archie kendisine elini uzatan Djiku'ya karşılık vermedi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

Brown'un elini sıkmamasına ve elinin havada kalmasına sinirlenen Alexander Djiku, Archie Brown'a bir şey atması kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

İŞTE O AN

Fenerbahçe'de Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi!

İrfan Can Eğribayat'ın olaya tepkisi ve Djiku'nun Amrabat'a bir şeyler söylemesi de taraftarların dikkatinden kaçmadı.

(Not:Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)

G.Saray'da Ederson tamam!
Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti
DİĞER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! İşte Cimbom'un torbası...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..."
"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Bissouma gelişmesi! G.Saray'da Bissouma gelişmesi! 15:02
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! 14:47
Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman? 14:23
Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi! Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi! 14:21
Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman? Al Ahli Jeddah - Neom SC maçı ne zaman? 14:05
Damac FC - Al Hazm maçı ne zaman? Damac FC - Al Hazm maçı ne zaman? 13:58
Daha Eski
Beşiktaş'ta o isim İtalya yolcusu! Beşiktaş'ta o isim İtalya yolcusu! 13:10
Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti Özbek'ten transferde flaş hamle! Monako'ya gitti 12:55
Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu Ömer Üründül'den F.Bahçe-Benfica maçı yorumu 11:53
"Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor" "Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda! Olan taraftara oluyor" 11:49
Vitao'nun kaderi belli oldu! Vitao'nun kaderi belli oldu! 11:11
Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..." Kerem için yurt dışından olay yorum! "Kendisini isteyen takıma..." 10:36