FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Benfica maçı için dev prim!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Benfica maçı için dev prim!

16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için Portekiz'de Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim kesenin ağzını açtı. Yönetim sarı lacivertlilerin turu geçmesi halinde dev bir prim belirledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetimden Benfica maçı için dev prim!

Fenerbahçe yarın kulüp tarihinin önemli maçlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek. Bunun için herkes üzerine düşeni yapıyor…

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır. Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon Euro'luk bir rakam belirledi. Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek görünüyor.

AYAKBASTI PARASI TAM 25 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne giriş, prestij kadar kulübün gelirlerinin artması anlamı da taşıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı yenerse ayak bastı parası olarak 24.8 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Play-off turuna kalınarak hak kazanılan 4.29 milyon Euro ile birlikte gelir 29.09 milyon Euro'ya (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) ulaşacak. Aynı zamanda Devler Ligi'nde her galibiyet 2.1 milyon Euro (yaklaşık 100 milyon TL), beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 34 milyon TL) kazanma şansını beraberinde getiriyor. Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi halinde yeni bir rota oluşturacak ve yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Teknik direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ni daha ulaşılabilir bir hedef olarak göstermişti.

Aslan'ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31