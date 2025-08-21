CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Son dakika spor haberleri: Avrupa kupalarında play-off turu heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Fenerbahçe evinde Benfica ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimilerimizden Beşiktaş İsviçre'de Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir ise konuk ettiği Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puan sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 23:46
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa kupalarında play-off turu heyecanı başlarken gözler temsilcilerimizin maçlarına çevrildi.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Fenerbahçe evinde Benfica ile golsüz berabere kaldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimilerimizden Beşiktaş İsviçre'de Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

RAMS Başakşehir ise konuk ettiği Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Play-off turundaki ilk tamamlanmasının ardından UEFA ülke puan sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 74.545

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 67.748

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61.616

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 55.666

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 53.350

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 43.400

2
