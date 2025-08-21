UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa kupalarında play-off turu heyecanı başlarken gözler temsilcilerimizin maçlarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Fenerbahçe evinde Benfica ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimilerimizden Beşiktaş İsviçre'de Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir ise konuk ettiği Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu. Play-off turundaki ilk tamamlanmasının ardından UEFA ülke puan sıralaması güncellendi. İşte detaylar… 1- İNGİLTERE: 94.939 2- İTALYA: 84. 374 3- İSPANYA: 78.703 4- ALMANYA: 74.545 5- FRANSA: 67.748 6- HOLLANDA: 61.616 7- PORTEKİZ: 55.666 8- BELÇİKA: 53.350 9- TÜRKİYE: 43.400 10- ÇEKYA: 40.300