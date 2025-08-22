CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü, Jose Mourinho'nun önce Göztepe ardından Benfica karşılaşmalarında ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitmesi dikkat çekmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili o gerçek, gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 10:48
Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Göztepe maçının ardından Benfica karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyuna odasının yolunu tutması gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Konuyla ilgili o gerçek gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişemeyeceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Bu nedenle Jose Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve futbolcularına eksiksik şekilde aktarma fırsatı yakalıyor.

