Fenerbahçe'de Jose Mourinho soyunma odasına neden erken gidiyor? İşte o gerçek!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Göztepe maçının ardından Benfica karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyuna odasının yolunu tutması gündem olmuştu. Konuyla ilgili o gerçek gün yüzüne çıktı. Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor. Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişemeyeceğini düşünüyor. Bu nedenle Jose Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve futbolcularına eksiksik şekilde aktarma fırsatı yakalıyor.