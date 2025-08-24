Kaleye John Victor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-lacıvertlılerde transfer çalışmaları sürüyor. Kaleci transferi için adaylarını belirleyen Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertli kulübün Botafogo kalecisi John Victor'la ilgilendiği öne sürüldü. Haberin detayında 29 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'nin Brezilya kulübü Botafogo ile resmi temaslar kurduğu ifade edildi.

WEST HAM DA TALİP

Avrupa'da birçok önemli takımın kadrosuna katmak istediği Victor'la İngiliz kulübü West Ham da yakından ilgileniyor. Botafogo ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi olan Victor'un değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Portekiz pasaportu da olan Brezilyalı kaleciyi Jose Mourinho'nun beğendiği ileri sürüldü.

ANDRIY LUNIN DE LİSTEDE

Transfer listesinde birçok önemli kaleciyi bulunduran Fenerbahçe'de Real Madrid'in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin de bulunuyor. Lunin'in Real Madrid'de kalmaya sıcak bakması nedeniyle görüşmeler resmi aşamaya geçmedi.

LIBERTADORES'İ KAZANDI

Kaleci transferinde F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Victor, 2024 yılında Botafogo ile Libertadores'i kazandı. Güney Amerika'nın en büyük kupasını kaldıran başarılı kaleci, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da oynadı.

DOMINIK LIVAKOVIC GİDİYOR

Kadroda düşünülmeyen ve bu sezon yedek kalan Dominik Livakovic ayrılığa hazırlanıyor. Transfer teklifleri alan Hırvat kaleciye Fenerbahçe yönetimi de izin verecek. Livakovic'in kısa süre içerisinde kulüp bulması bekleniyor.