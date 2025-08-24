Santiago Gimenez iddiası

Fenerbahçe, Milan'ın Meksikalı santraforu Santiago Gimenez'i yakın takibe aldı. Footmercato'nun haberine göre, 24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon 1 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtilen yıldız futbolcunun, Milan ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Gimenez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, Milan'ın Meksikalı santraforu Santiago Gimenez'i yakın takibe aldı. Footmercato'nun haberine göre, 24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon 1 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtilen yıldız futbolcunun, Milan ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Gimenez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti.