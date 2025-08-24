Her şeyimi vereceğim

Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferi resmen açıklandı. 28 yaşındaki Meksikalı orta sahanın West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu. FB TV'ye açıklamalarda bulunan Edson Alvarez, "Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Fenerbahçe bildiğimden çok daha büyük kulüp" dedi. AEdson lvarez, "Fenerbahçe forması için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın" diye ekledi.

MEKSİKA KAPTANIYLA İMZALADIK

Sarı-lacıvertlı kulübün Futbol Direktörü Devin Özek, Edson Alvarez transferini değerlendirdi. Özek, "Meksika Millî Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz" dedi.

KADIKÖY'DE TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

İstanbul'a gelerek görüşmeleri tamamlayan Edson Alvarez, dün Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçti. Meksikalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli maçını tribünden takip etti ve gollerde çok sevindi.