Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performansı ile zaman zaman taraftarlardan tepki çeken Sofyan Amrabat, İtalya'ya dönmenin eşiğinde. İşte sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanan o takım ve transfer için konuşulan rakamlar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 10:38
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in transferi ile birlikte gözler Sofyan Amrabat'a çevrildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Fiorentina'dan kiralanan Faslı oyuncu için sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve 13 milyon Euro ödeme gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Sarı lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki ön liberoyu beklentileri karşılayamaması sebebiyle sık sık eleştiriyordu. Amrabat için belirsizlik sürerken dış basında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Faslı oyuncunun Inter'e transferinin an meselesi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam belli oldu. Bu doğrultuda Kadıköy ekibi, Amrabat'ın transferi için 20 milyona yakın bir ödeme talep ediyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Ayrıca Serie A'dan başka takımların ve Suudi Arabistan temsilcilerinin dikkatini çeken Amrabat, yeni bir yolculuğa yelken açmaya sıcak bakıyor. Tarafların rakamlarda anlaşması durumunda el sıkışması ve resmi prosedürlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

KARARINI ETKİLEYEN OLAY

Amrabat, Kadıköy'de Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde yaptığı bir hata sonrası tribünler tarafından yuhalanmıştı. Aktarılana göre bu olaydan etkilenen Faslı oyuncu, ayrılığa bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

