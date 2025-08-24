Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ayrılığı! Transfer bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in transferi ile birlikte gözler Sofyan Amrabat'a çevrildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Fiorentina'dan kiralanan Faslı oyuncu için sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve 13 milyon Euro ödeme gerçekleştirilmişti.

Faslı oyuncunun Inter'e transferinin an meselesi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam belli oldu. Bu doğrultuda Kadıköy ekibi, Amrabat'ın transferi için 20 milyona yakın bir ödeme talep ediyor.