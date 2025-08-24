CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de yeni sezonda gözden düşen ve kaledeki yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan o habere göre Hırvat kaleciye İngiltere Premier Lig'den o ekibin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adı transferde birçok yıldız isimle sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılması gündemde olan isim için İngiliz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Guardian'ın haberine göre Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti. Haberde İngiliz ekibinin Portekizli teknik adamı Nuno Espirito Santo'nun isteği üzerine Forest yönetiminin Hırvat eldiveni kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Haberde ayrıca başarılı teknik adamın Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtildi. Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

2 sezon önce Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, son dönemde Jose Mourinho'nun İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi üzerine formasını kaptırmış ve bu sezon hiç süre alamamıştı. Sarı-lacivertli yönetimin de Hırvat kaleciyi satarak yabancı kontenjanında yer açmak istediği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro değeri bulunan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Reklam - Türk Telekom
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
G.Saray Singo için teklifini iletti!
Tekke'den maç sonu hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması! Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması! 00:10
Sane'den ilk gol sözleri! Sane'den ilk gol sözleri! 00:10
Tim Jabol-Folcarelli'den galibiyet sözleri! Tim Jabol-Folcarelli'den galibiyet sözleri! 00:01
Eren Elmalı: Alışkın olduğum bir rol değil ama... Eren Elmalı: Alışkın olduğum bir rol değil ama... 23:57
Günay Güvenç: Gol yememek her zaman güzel Günay Güvenç: Gol yememek her zaman güzel 23:57
Kenan yıldızlaştı! Juventus 3 puanla başladı Kenan yıldızlaştı! Juventus 3 puanla başladı 23:46
Daha Eski
Amed SK evinde galip Amed SK evinde galip 23:45
Ümraniyespor ile Hatayspor yenişemedi! Ümraniyespor ile Hatayspor yenişemedi! 23:42
Semih'li Cagliari 1 puanı uzatmalarda kaptı! Semih'li Cagliari 1 puanı uzatmalarda kaptı! 23:39
Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan! Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan! 23:34
G.Saray'dan Kayseri'de rahat galibiyet! G.Saray'dan Kayseri'de rahat galibiyet! 23:27
Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! 22:09