FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de yeni sezonda gözden düşen ve kaledeki yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan o habere göre Hırvat kaleciye İngiltere Premier Lig'den o ekibin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Adı transferde birçok yıldız isimle sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılması gündemde olan isim için İngiliz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Guardian'ın haberine göre Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti. Haberde İngiliz ekibinin Portekizli teknik adamı Nuno Espirito Santo'nun isteği üzerine Forest yönetiminin Hırvat eldiveni kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başladığı aktarıldı.
Haberde ayrıca başarılı teknik adamın Nottingham Forest'ın birinci kalecisi durumunda yer alan Matz Sels ile sezon boyunca rekabet edebilecek bir kaleci istediği belirtildi. Santo'nun Livakovic'in transfer edilerek iyi bir alternatife sahip olmak istediği aktarıldı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2 sezon önce Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, son dönemde Jose Mourinho'nun İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi üzerine formasını kaptırmış ve bu sezon hiç süre alamamıştı. Sarı-lacivertli yönetimin de Hırvat kaleciyi satarak yabancı kontenjanında yer açmak istediği biliniyor.
2023 yılında 6 milyon 650 bin Euro bedelle Dinamo Zagreb'ten kadroya katılan Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasını 72 kez giydi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro değeri bulunan Livakovic'in sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.