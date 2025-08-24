FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Livakovic'e Premier Lig'den talip var! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2 sezon önce Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, son dönemde Jose Mourinho'nun İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi üzerine formasını kaptırmış ve bu sezon hiç süre alamamıştı. Sarı-lacivertli yönetimin de Hırvat kaleciyi satarak yabancı kontenjanında yer açmak istediği biliniyor.