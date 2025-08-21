CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Benfica- Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Benfica- Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül, Benfica- Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:29 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:42
Spor yorumcusu Ömer Üründül Benfica- Fenerbahçe maçını değelendirdi

Üründül maçın ilk yarısını "İlk devrenin son 10 dakikasına kadar tek taraflı bir oyun izledik. Benfica tempolu oynuyor, pres yapıyor ve sürekli hücumu düşünüyordu. F.Bahçe sadece karşılama görevi yapıyordu. Tabi bunun nedenleri tartışılmayacak kadar açıktı. Bu tip Avrupa takımları, oyun düzeni ve fizik kondisyonu açısından bizim takımlardan daha önde. Fenerbahçe'nin bu devredeki en büyük artısı, çok net pozisyon vermemesiydi." şeklinde yorumladı.

Spor yorumcusu Ömer Üründül Benfica- Fenerbahçe maçını değelendirdi

Sabah'a ikinci yarıda daha dengeli bir oyun izlediğini ifade eden Üründül şöyle devam etti. "İkinci devre daha dengeli bir oyun izledik. Fenerbahçe, ilk yarıdaki gibi mahkum oynamıyor buna rağmen üretemiyordu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra artık oyunun tek hakimi Fenerbahçe'ydi. Eksik rakip karşısında Mourinho, stoperlerinden birini çıkararak Göztepe maçındaki hatasına düşmedi. Ama yoğun baskı golü getirmedi. Sonuçta iş rövanşa kaldı. Tabi ki avantajlı Benfica ama Fenerbahçe'nin de şansı devam ediyor. Bilhassa rakibin orta sahadaki en önemli oyuncu Florentino'nun cezalı duruma düşmesi Fenerbahçe için küçük bir avantajdır. Gelelim genel görüşlerime… Bu tip Avrupa takımları karşısında çift santrfor oynamak son derece yanlış. Hücumda yetersiz bir Fenerbahçe izledik. Feyenoord maçını örnek gösterenlere şu iki noktada cevap veririm… Birincisi, o güne mahsus ekstra bir maçtı. İkinci haklılığımı gösteren etken de Göztepe deplasmanıdır. Bu düzende Fenerbahçe, İzmir'de tek net pozisyon dahi bulamadı. Brown yine hırslıydı ama dağınıktı. Takımın oyun kurgusu yüzünden Semedo, bekleneni vermedi. Ben yine en çok Skriniar ile Amrabat'ı beğendim."

