Ömer Üründül Benfica- Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Üründül maçın ilk yarısını "İlk devrenin son 10 dakikasına kadar tek taraflı bir oyun izledik. Benfica tempolu oynuyor, pres yapıyor ve sürekli hücumu düşünüyordu. F.Bahçe sadece karşılama görevi yapıyordu. Tabi bunun nedenleri tartışılmayacak kadar açıktı. Bu tip Avrupa takımları, oyun düzeni ve fizik kondisyonu açısından bizim takımlardan daha önde. Fenerbahçe'nin bu devredeki en büyük artısı, çok net pozisyon vermemesiydi." şeklinde yorumladı.