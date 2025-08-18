Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken Euro Club Index adlı veri sitesi, 2025-2026 sezonu için yaptığı şampiyonluk tahminini güncelledi. Tahminlerde sezon sonunda oluşacak puan durumun da yer alırken sıralamadaki değişiklikler göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig'de sezonun şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.
NTV Spor'un derlediği habere göre; ünlü veri sitesi ilk yaptığı tahminde Gençlerbirliği'ni 34 puanla son sıraya koyarken, güncellenen sıralamada Kocaelispor son sırada yer aldı. Yeşil-siyahlıların sezonu 33 puanla tamamlayacağı tahmin edildi.
Kocaelispor'un yanı sıra küme düşecek diğer takımlar ise yine 33 puanla Gençlerbirliği ve 36 puanla Eyüpspor olarak belirtildi.
Şampiyonluğun en büyük favorisi yine Galatasaray gösterildi. İlk açıklanan sıralamada 79 puan toplayacağı öngörülen sarı-kırmızılıların puanı 80'e yükseltildi. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali ise yüzde 49.7 olarak belirlendi.