Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken Euro Club Index adlı veri sitesi, 2025-2026 sezonu için yaptığı şampiyonluk tahminini güncelledi. Tahminlerde sezon sonunda oluşacak puan durumun da yer alırken sıralamadaki değişiklikler göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:28
Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig'de sezonun şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

NTV Spor'un derlediği habere göre; ünlü veri sitesi ilk yaptığı tahminde Gençlerbirliği'ni 34 puanla son sıraya koyarken, güncellenen sıralamada Kocaelispor son sırada yer aldı. Yeşil-siyahlıların sezonu 33 puanla tamamlayacağı tahmin edildi.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Kocaelispor'un yanı sıra küme düşecek diğer takımlar ise yine 33 puanla Gençlerbirliği ve 36 puanla Eyüpspor olarak belirtildi.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Süper Lig'de sezonun ilk 2 haftasını lider kapatan Konyaspor'un ise sezonu 46 puanla 7. sırada tamamlayacağı öngörüldü.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Yapay zekaya göre Samsunspor 49 puanla ligi 6. sırada tamamlayacak.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Trabzonspor'un ise sezonu 5. sırada tamamlayacağı ve 52 puan toplayacağı tahmin edildi. Bordo-mavililerin şampiyonluk olasılığı ise yüzde 2.8 olarak görüldü.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Sezonu 4. bitirecek takım olarak ise Başakşehir tahmin edildi. 54 puan toplayacağı tahmin edilen turuncu-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali yüzde 3.4 olarak verildi.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2025-26 sezonunda 3. olacağı öngörüldü. Siyah-beyazlıların 56 puan toplayacağı belirtildi ve şampiyonluk ihtimali yüzde 4.1 olarak açıklandı.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Süper Lig'i 2. bitirecek takım olarak yine Fenerbahçe tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin toplayacağı puan 76'da sabit kalırken, şampiyonluk ihtimali yüzde 30.9 olarak verildi.

Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

Şampiyonluğun en büyük favorisi yine Galatasaray gösterildi. İlk açıklanan sıralamada 79 puan toplayacağı öngörülen sarı-kırmızılıların puanı 80'e yükseltildi. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali ise yüzde 49.7 olarak belirlendi.

SON DAKİKA
4
