Süper Lig için şampiyonluk tahmini! Sıralama güncellendi

NTV Spor'un derlediği habere göre; ünlü veri sitesi ilk yaptığı tahminde Gençlerbirliği'ni 34 puanla son sıraya koyarken, güncellenen sıralamada Kocaelispor son sırada yer aldı. Yeşil-siyahlıların sezonu 33 puanla tamamlayacağı tahmin edildi.