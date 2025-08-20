CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Nene coşkusu

Nene coşkusu

Ani bir gece operasyonuyla İstanbul'a getirilen 22 yaşındaki Malili oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Nene coşkusu

Transferde vites yükselten F.Bahçe eksik bölgelerini tamamlamaya başladı. Sarı-lacivertliler bir gece yarısı operasyonu ile önceki gün 02.00 sularında Dorgeles Nene'yi İstanbul'a indirdi. Avusturya ekibi Salzburg ile 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak olan Nene için Salzburg'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

KOCAELİ MAÇINDA OYNAYABİLİR

Avusturya basınına göre Salzburg'a bonus ve sonraki satıştan pay da verilecek. Daha önce F.Bahçe altyapısında denemeye alınan ancak Avusturya ekibini tercih eden Nene, 5 yıl sonra yeniden çubuklu formaya kavuştu. Büyük bir aksilik olmazsa Nene'nin Süper Lig'de bu hafta Kocaelispor ile oynanacak olan lig maçında oynayabileceği öğrenildi. Oyuncunun idmanlardaki durumuna göre teknik direktör Jose Mourinho son kararını verecek.

