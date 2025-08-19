Fenerbahçe Kerem transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Benfica'nın kabul ettiği rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan ve adeta yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. İşte Benfica'nın kabul ettiği rakam... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, haftalardır büyük uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Dün Benfica Başkanı Rui Costa ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı. Sarılacivertliler, geçtiğimiz hafta bonuslar dahil yaptığı 25 milyon euroluk teklifi, 17.5 milyon euroya düşürmüş ardından da Portekiz ekibi, masadan kalkmıştı. Sarı-kanarya dün, bu 25 milyon euroluk teklifine yeniden masaya koydu.
ESKİ TEKLİFİNİ YİNELEDİ
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, bu 25 milyon euroluk teklifi kabul etti. Taraflar ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde; transfer bugün netlik kazanacak. Bugün İstanbul'da olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Milli futbolcu ise F.Bahçe'den 5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 6 milyon euro alacak.
"MERAK ETME PROBLEM ÇÖZÜLDÜ"
Fenerbahçe'nin teklif düşürmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli bir yöneticiyi arayacak "Bir problem mi var?" diye sormuş, söz konusu yönetici ise Kerem'e "Merak etme, bu problem kısa süre içinde çözülecek. Seni alacağız" yanıtını vermişti. Kerem'e verilen söz tutuldu.
Fenerbahçe ile Benfica,ŞampiyonlarLigi playoffturundaeşleşmişti.İlk maç yarınKadıköy'de,rövanş isehaftaya Portekiz'de...Kerem Aktürkoğlu,bueşleşmedeforma giyemeyecek.
%10 PAY ASLAN'A GİDECEK
Kerem Aktürkoğlu'nun satışından Galatasaray da pay alacak. Geçen yıl milli oyuncuyu, 12 milyon euroya Benfica'ya gönderen sarıkırmızılılar, yapılan anlaşma gereği, kârdan %10 pay alacak. Bu da 1 milyon 50 bin euro yapıyor.