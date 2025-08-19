Fenerbahçe Kerem transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Benfica'nın kabul ettiği rakam

ESKİ TEKLİFİNİ YİNELEDİ Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, bu 25 milyon euroluk teklifi kabul etti. Taraflar ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Bir aksilik yaşanmaması halinde; transfer bugün netlik kazanacak. Bugün İstanbul'da olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. Milli futbolcu ise F.Bahçe'den 5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 6 milyon euro alacak.