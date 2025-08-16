Pahalı geldi

Gremio, Al-Rayyandan Roger Guades'i transfer etmekten vazgeçince rotasını Talisca'ya çevirmişti. Sarılacivertliler, kapısını çalan Brezilya ekibinden 30 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Brezilya basını, transfer defterinin açılmadan kapandığını yazdı.
