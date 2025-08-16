CANLI SKOR ANA SAYFA
Borç 10 milyar TL

Borç 10 milyar TL

Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın '25 milyar TL borç var' sözüne yanıt verdi ve "Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon eurodur. Yani 10 milyar liranın altındadır" dedi.

Borç 10 milyar TL
Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın '25 milyar TL borç var' sözüne yanıt verdi ve "Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon eurodur. Yani 10 milyar liranın altındadır" dedi.
