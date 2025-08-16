Perdeyi açıyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe'de 3. sezonuna giren Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rakip oldu. Mourinho, o dönemde Chelsea'yi, Stoilov da Levski Sofia'yı çalıştırıyordu. Deneyimli teknik direktörler geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 2 kez karşılaştı. Aralarındaki 4 müsabakada Mourinho, 3 galibiyet alırken, 1 kez de beraberlik yaşandı.

İZMİR'DE EŞİTLİK

İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak. Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.

GÖZLER EN-NESYRI'NİN ÜZERİNDE

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Göztepe ile oynadığı 2 maçı da boş geçmedi. Sarı-lacivertli formayla İzmir ekibine karşı 3 gol kaydetti. En-Nesyri, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GÖZTEPE İLE 2. KEZ

Fenerbahçe lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

59'UNCU DÜELLO

Göztepe ile F.Bahçe, Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 gol attı.

Trendyol Süper Lig'de 2025- 2026 sezonunu ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenen Fenerbahçe, perdeyi İzmir'de açıyor. Rakip Göztepe... Maçın başlama saat 21.30.

Düdük ise Yasin Kol'da... Yeni sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanında çıkacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.

Teknik heyet ve futbolcular, bu maçtan galibiyetle ayrılacaklarından emin.

ROTASYON VAR

Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyet, herkesin özgüvenini yerine getirmiş durumda. Teknik direktör Jose Mourinho da tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Portekizli çalıştırıcının bugün kadroda değişikliğe gitmesi de bekleniyor. Hafta içinde oynanacak olan Benfica mücadelesini de düşünen Portekizli teknik adam, Avrupa listesinde yer almayan isimleri ve yedek oyuncuları bugünkü karşılaşmada sahaya sürecek.

7'SİNDE KAYIP YAŞADI

Fenerbahçe lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarılacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri