FENERBAHÇE HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu'nun transfer endişesi! "Bir problem mi var?"

Ancak Kerem'in Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya karşı oynayamayacak olmasından dolayı sarı-lacivertliler, teklifini düşürdü ve Portekiz temsilcisine 17.5 milyon euro önerdi. Bu teklif karşısında şok yaşayan Benfica, görüşmeleri bıçak gibi kesti. Son yaşananların ardından da Kerem Aktürkoğlu'nu endişe sardı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCUNU BEKLİYOR Milli oyuncu, dün Fenerbahçeli bir yöneticiyi telefonla görüştü ve "Bir problem mi var?" diye sordu. Söz konusu yönetici ise Kerem'e "Merak etme, bu problem kısa süre içinde çözülecek. Seni alacağız" yanıtını verdi.