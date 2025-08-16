FENERBAHÇE HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu'nun transfer endişesi! "Bir problem mi var?"

Ancak Kerem'in Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya karşı oynayamayacak olmasından dolayı sarı-lacivertliler, teklifini düşürdü ve Portekiz temsilcisine 17.5 milyon euro önerdi. Bu teklif karşısında şok yaşayan Benfica, görüşmeleri bıçak gibi kesti. Son yaşananların ardından da Kerem Aktürkoğlu'nu endişe sardı.
GÖRÜŞMELERİN SONUCUNU BEKLİYOR
Milli oyuncu, dün Fenerbahçeli bir yöneticiyi telefonla görüştü ve "Bir problem mi var?" diye sordu. Söz konusu yönetici ise Kerem'e "Merak etme, bu problem kısa süre içinde çözülecek. Seni alacağız" yanıtını verdi.
Bu söz sonrasında ise 26 yaşındaki oyuncunun içi rahatladı ve Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmelerin sonucunu beklemeye başladı. Fenerbahçe'nin hesabı Kerem'i hafta sonu İstanbul'a getirmekti ancak Kerem, birkaç gün rötarlı olarak İstanbul'a ayak basacak.
20 MİLYONA BİTER
Portekiz basını, Fenerbahçe ile Benfica arasında yapılan görüşmelerin tıkanmasına rağmen kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağını duyurdu. Haberde; Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu 17.5 milyon euroya bırakmayacağını, Fenerbahçe'nin 20 milyon euroya çıkması halinde bu transferin gerçekleşeceği yazıldı.
ONA GÜVENİYORUM
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: "Kerem takım için çok önemli bir oyuncu. Sanırım veriler şöyle: sezon başına 25 gol katkısı. Teklif aldığı zaten biliniyor. Kulüpte mutlu, yeni bir forma numarası seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Ona güveniyorum."