Kerem bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini sonlandırmak için var gücüyle çalışıyor. Yıllık 5 milyon euroya 26 yaşındaki oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertliler, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için hummalı bir çalışma içinde... 26 yaşındaki yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertli yetkililer Portekiz'de pazarlıklarını sürdürüyor. Milli yıldızla 5 milyon euro maaş artı 1 milyon euro da bonus olmak üzere 6 milyon euroya söz kesen yönetim, Benfica'ya da 22.5 milyon euro bonservis teklif etti. Ayrıca 2.5 milyon euro da bonus önerildi. Ancak Benfica, 25 milyon euro net, 5 milyon euro da bonus talep etti. Sarı-lacivertli yönetim, Portekiz ekibiyle görüşmelerine devam ediyor ve kısa süre içinde anlaşmayı umuyor. Benfica'nın fiyatı yukarı çekmek istemesinin ana nedeni ise kar üzerinden %10'luk payın Galatasaray'a gidecek olması... Fenerbahçe yönetimi, salı gününe kadar transferi noktalamak ve Kerem'i Feyenoord'la oynanacak rövanş öncesinde statta taraftarın önüne çıkarmak istiyor. Kerem de Benfica'ya 'bırakın gideyim' diyerek baskı yapıyor.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, yapılan sözleşme gereği karın %10'unu alacak. Sarı-kırmızılılar da Kerem'in transferini bekliyor. Oyuncu 25 milyon euroya satılırsa, 1.3 milyon eurosu aslanın kasasına girecek.

MİLLİ TAKIMDA 44 MAÇI VAR

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımımızın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 26 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar ay-yıldızlı formayı 44 kez giydi ve 12 defa da gol sevinci yaşadı.

