Haberler Fenerbahçe Dersimiz hücum

Dersimiz hücum

Feyenoord karşısında üç santrforun ceza sahasında topla buluşamamasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, rövanşa özel hücum planı üzerine çalışıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Dersimiz hücum

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Uzatma anlarında gelen golle adeta yıkılan sarı-lacivertlilerde takımın santrforlarının performansı da hayal kırıklığı yarattı. Hollanda'daki maça ilk 11'de başlayan En-Nesyri, bu mücadelede 84 dakika oyunda kaldı ancak Faslı yıldız rakip ceza sahasında topla buluşamadı. 58'de İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan yeni transfer Jhon Duran da ceza alanı içinde topa dokunamadı. 84'te Nesyri'nin yerine oyuna giren Cenk Tosun, 12 dakikalık süre içinde bırakın ceza sahasını, oyun içinde bile topa dokunamadı. Hal böyle olunca Mourinho, rövanşa özel hücum planlı üzerinde çalışmaya başladı.

