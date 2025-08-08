FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu yazki transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katmıştı.