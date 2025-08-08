FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu yazki transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Ancak gelen oyuncuların yanı sıra, Fenerbahçe'de gidecek isimlere dair de önemli gelişmeler yaşanıyor.
