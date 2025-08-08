CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'ye İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan flaş bir teklif geldiği iddia edildi. İşte teklif edilen o dev rakam… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 10:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu yazki transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Ancak gelen oyuncuların yanı sıra, Fenerbahçe'de gidecek isimlere dair de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Son olarak, takımın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Fichajes'te yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertli kulübün, bu teklif üzerinde ciddi şekilde düşündüğü ve West Ham ile ilerleyen günlerde anlaşmaya varabileceği ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye Ada'dan dev teklif! İşte önerilen rakam

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maçta görev alan Youssef En-Nesyri, takımına 30 gol ve 7 asistlik müthiş bir skor katkısı sağlamıştı.

REKLAM - TOD
G.Saray'a Donnarumma müjdesi!
DİĞER
Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Donnarumma müjdesi! G.Saray'a Donnarumma müjdesi! 09:57
Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! Gaziantep FK - Galatasaray maçı yayın bilgisi! 09:56
Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Asensio'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 09:30
G.Birliği Samsun deplasmanında! G.Birliği Samsun deplasmanında! 09:20
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı... 09:12
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak F.Bahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak 09:01
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 08:56
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor 08:45
Bugünkü maçlar 8 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 8 Ağustos Cuma 2025 08:29
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! Usta yazardan Beşiktaş yorumu! 08:29
Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 01:33
İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! 01:33