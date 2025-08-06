Feyenoord-Fenerbahçe | CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Hollanda'dan galibiyet ile dönerek Kadıköy'de taraftarı önünde turu geçmeyi hedefliyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.