Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe'de talihsiz bir an yaşandı. Dakika 19'da rakibi karşısında 1-0 geriye düşen sarı lacivertlilerin dakika 42'de En-Nesyri ile bulduğu beraberlik golü, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.
Faslı yıldızın golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin ofsaytta olması sebebi ile maçın hakemi Glenn Nyberg, iptal kararı verdi.
İŞTE O ANLAR
Önce kaleciye, sonra ofsayta takıldık. 👀 pic.twitter.com/0avXVU4bMI— S Sport (@ssporttr) August 6, 2025