CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında dakika 42'de En-Nesyri ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 22:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe'de talihsiz bir an yaşandı. Dakika 19'da rakibi karşısında 1-0 geriye düşen sarı lacivertlilerin dakika 42'de En-Nesyri ile bulduğu beraberlik golü, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Faslı yıldızın golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin ofsaytta olması sebebi ile maçın hakemi Glenn Nyberg, iptal kararı verdi.

İŞTE O ANLAR

Feyenoord-Fenerbahçe | CANLI
F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun!
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın atv'de!
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 22:46
Cimbom'da Gaziantep FK hazırlıkları Cimbom'da Gaziantep FK hazırlıkları 22:12
Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi 22:10
Semedo: Oynamak için hazırım Semedo: Oynamak için hazırım 21:46
F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! 21:39
Feyenoord-Fenerbahçe | CANLI Feyenoord-Fenerbahçe | CANLI 21:31
Daha Eski
Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? 21:09
Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... 20:58
Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! 20:46
Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli... Galatasaray'dan sermaye artırımı! İşte bedeli... 20:23
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 20:13
Beşiktaş İrlanda'ya uçtu Beşiktaş İrlanda'ya uçtu 18:37