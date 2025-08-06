Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe'de talihsiz bir an yaşandı. Dakika 19'da rakibi karşısında 1-0 geriye düşen sarı lacivertlilerin dakika 42'de En-Nesyri ile bulduğu beraberlik golü, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

Faslı yıldızın golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin ofsaytta olması sebebi ile maçın hakemi Glenn Nyberg, iptal kararı verdi.

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