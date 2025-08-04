Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, kulüp televizyonuna konuştu. Portekizli oyuncu şunları söyledi: "Talisca'yla konuştuğumda zaten buraya geleceğim kesinleşmişti. Kesinleşmeden önce kendisiyle konuşmamıştım. Ama zaten buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda Mourinho gibi Portekiz'den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da çok güzel ve önemliydi benim için.

İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VARDI

Başka imkânlar da vardı ama menajerime Fenerbahçe'ye gelmek istediğimi, şampiyonluk için savaşmak istediğimi, şampiyonluklar kovalayan bir takımda oynamak istediğimi söyledim. Bunun için de şu anda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İngiltere'den de teklif vardı, başka teklifler vardı fakat ben kabul etmedim. Premier Lig'den böyle bir teklif geldiği zaman çoğu oyuncu için reddetmesi zordur ama ben buraya gelmek istediğime karar verdim. Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe'ydi."

ÇOK İYİ KARŞILANDIM

Nelson Semedo, "Buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Geçen gün ilk takım idmanıma çıktım ve kendimi çok iyi hissettim. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim" açıklamasını yaptı.

BİZİMLE GURUR DUYSUNLAR

Nelson Semedo, "Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Taraftarımız bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim" diye konuştu.

ANTONIO'YU TANIYORDUM

Semedo, "Buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum" dedi.

İNANMALI VE ÇALIŞMALIYIZ

Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçıyla ilgili konuşan Semedo, "Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100'ünü değil, %200'ünü vermesi gerekiyor. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmak" dedi.

TARAFTARI ÇOK İYİ BİLİYORUM

Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, "Taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler" dedi.