CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Feyenoord 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Feyenoord 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 00:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Hollanda'dan 2-1'lik yenilgi ile döndü ve tur Kadıköy'de oynanacak maça kaldı. İşte nefes kesen karşılaşmanın detayları...

F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! Devamını Oku BUNU DA OKU

İLK YARI SONUCU: FEYENOORD 1-0 F.BAHÇE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

İKİNCİ YARI SONUCU: FEYENOORD 2-1 F.BAHÇE

58. dakikada Fenerbahçe'nin yaz dönemi transferleri Jhon Duran ve Nelson Semedo, ilk resmi maçlarına çıkmak üzere oyuna dahil oldu. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.

İkinci yarıda tempo artıran Kanarya, Sofyan Amrabat ile dakika 86'da eşitliği yakaladı.

90+1'de Anis Hadj Moussa'nın golü ile Feyenoord, yeniden öne geçti ve mücadele 2-1 sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Mourinho: Oyunu domine ettik
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
İşte Benim Stilim ile hafızalara kazınmıştı...Ayşenur Balcı estetikle tepeden tırnağa değişti! "Eski haliyle alakası yok"
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Oyunu domine ettik Mourinho: Oyunu domine ettik 00:29
İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! 00:22
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! 23:36
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 22:46
Cimbom'da Gaziantep FK hazırlıkları Cimbom'da Gaziantep FK hazırlıkları 22:12
Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi 22:10
Daha Eski
Semedo: Oynamak için hazırım Semedo: Oynamak için hazırım 21:46
F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! 21:39
F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! 21:31
Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? 21:09
Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... 20:58
Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! Ndidi, Beşiktaş için yola çıktı! 20:46