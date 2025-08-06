Feyenoord 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, eşleşmenin ilk maçında Hollanda'dan 2-1'lik yenilgi ile döndü ve tur Kadıköy'de oynanacak maça kaldı. İşte nefes kesen karşılaşmanın detayları...

İLK YARI SONUCU: FEYENOORD 1-0 F.BAHÇE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI SONUCU: FEYENOORD 2-1 F.BAHÇE

58. dakikada Fenerbahçe'nin yaz dönemi transferleri Jhon Duran ve Nelson Semedo, ilk resmi maçlarına çıkmak üzere oyuna dahil oldu. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.

İkinci yarıda tempo artıran Kanarya, Sofyan Amrabat ile dakika 86'da eşitliği yakaladı.

90+1'de Anis Hadj Moussa'nın golü ile Feyenoord, yeniden öne geçti ve mücadele 2-1 sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ