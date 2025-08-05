Zajc Dinamo'ya

Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almayan Miha Zajc, yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında sözleşmesini feshetmek için anlaştı. Oyuncu, bonservisini aldığı an Dinamo Zagreb'e imzayı atacak. Sloven yıldız Zagreb'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almayan Miha Zajc, yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında sözleşmesini feshetmek için anlaştı. Oyuncu, bonservisini aldığı an Dinamo Zagreb'e imzayı atacak. Sloven yıldız Zagreb'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.