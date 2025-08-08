Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisini 12 Ağustos Salı günü rövanş mücadelesinde konuk edecek sarı-lacivertlilerin tur atlama ihtimali belli oldu. Football Meets Data'ya göre; Fenerbahçe'nin tur ihtimali oldukça zayıfladı. İlk karşılaşma öncesinde Feyenoord'un tur ihtimali yüzde 60, Kanarya'nın ise yüzde 40 olarak açıklanmıştı. İlk maç sonrası tahminler güncellenirken, sarı lacivertlilerin oranında yüzde 14'lük düşüş yaşandığı görüldü. Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme ihtimali yüzde 26 olarak belirlendi. Feyenoord'un ise Fenerbahçe karşısında tur atlamasına yüzde 74 oran verildi.