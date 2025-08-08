CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup olarak rövanş maçı öncesi avantajı kaybetti. Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibini eleme ihtimalini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 16:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Hollanda temsilcisini 12 Ağustos Salı günü rövanş mücadelesinde konuk edecek sarı-lacivertlilerin tur atlama ihtimali belli oldu.

Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Football Meets Data'ya göre; Fenerbahçe'nin tur ihtimali oldukça zayıfladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

İlk karşılaşma öncesinde Feyenoord'un tur ihtimali yüzde 60, Kanarya'nın ise yüzde 40 olarak açıklanmıştı.

Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

İlk maç sonrası tahminler güncellenirken, sarı lacivertlilerin oranında yüzde 14'lük düşüş yaşandığı görüldü.

Oranlar güncellendi! İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme ihtimali yüzde 26 olarak belirlendi. Feyenoord'un ise Fenerbahçe karşısında tur atlamasına yüzde 74 oran verildi.

Tadic'in yeni takımı belli oldu
REKLAM - TOD
DİĞER
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın devlerine fark attı! Süper Lig devleri zirvede...
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
İşte Kerem'in F.Bahçe'den alacağı maaş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 16:44
Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı 16:17
Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! 16:15
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 16:12
Masuaku Ada yolcusu! Masuaku Ada yolcusu! 16:01
Mourinho'dan değişiklik kararı! Mourinho'dan değişiklik kararı! 15:36
Daha Eski
Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı 15:12
Vitor Reis Girona'da! Vitor Reis Girona'da! 14:58
"G.Saray istese imza attırır!" "G.Saray istese imza attırır!" 14:55
Ketenci'den açıklamalar! Ketenci'den açıklamalar! 14:52
Barcelona'dan kötü haber... Barcelona'dan kötü haber... 14:40
İşte Kerem'in F.Bahçe'den alacağı maaş! İşte Kerem'in F.Bahçe'den alacağı maaş! 14:21