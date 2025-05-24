Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Austria Wien'in 90+2'de yediği gol sonrası seri başı olma şansını kaybetti. İşte yaşanan gelişme doğrultusunda muhtemel rakipler... | Son dakika FB spor haberleri
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KELEBEK ETKİSİ
Sarı lacivertliler, Austria Wien'in Blau-Weiss Linz karşısında 90+2'de yediği beraberlik golünün ardından Salzburg'un ligde 2. olmasıyla seri başı olma hakkını kaybetti. İşte bu doğrultuda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Benfica (Portekiz), Rangers (İskoçya), Club Brugge (Belçika) / Salzburg (Avusturya), Feyenoord (Hollanda)
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