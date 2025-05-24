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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Austria Wien'in 90+2'de yediği gol sonrası seri başı olma şansını kaybetti. İşte yaşanan gelişme doğrultusunda muhtemel rakipler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 21:18
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Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Boy gösterdiği hiçbir kulvarda bu sezon mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını gelecek sezona çevirdi.

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Trendyol Süper Lig'i ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2'nci olarak bitiren sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turuna katılma hakkı kazanmıştı.

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Dev turnuvanın 3. ön eleme turunda mücadele etmeye hazırlanan Sarı Kanarya, yaşanan flaş bir gelişme ile sarsıldı.

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

KELEBEK ETKİSİ

Sarı lacivertliler, Austria Wien'in Blau-Weiss Linz karşısında 90+2'de yediği beraberlik golünün ardından Salzburg'un ligde 2. olmasıyla seri başı olma hakkını kaybetti. İşte bu doğrultuda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok! Kelebek etkisi...

Benfica (Portekiz), Rangers (İskoçya), Club Brugge (Belçika) / Salzburg (Avusturya), Feyenoord (Hollanda)

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