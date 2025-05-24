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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turuna katılacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin seri başı olma hakkını kaybetmesi ile birlikte muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 22:30
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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

Avusturya Bundesliga'da oynanan maçlar neticesinde seri başı olma hakkını kaybeden sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli olmaya başladı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!

İşte Sarı Kanarya'nın Devler Ligi'nde karşı karşıya gelmesi muhtemel takımlar...

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