İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turuna katılacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin seri başı olma hakkını kaybetmesi ile birlikte muhtemel rakipleri belli oldu. İşte o takımlar... | Son dakika FB spor haberleri
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Benfica (Portekiz), Rangers (İskoçya), Club Brugge (Belçika) / Salzburg (Avusturya), Feyenoord (Hollanda)
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