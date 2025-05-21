Toplantı yapmayacak

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın son yaşananların ardından bu hafta bir toplantı yapacağı öngörülüyordu. Ancak Yıldızım'ın danışmanı Necati Mete, yaptığı açıklamada; "Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta" ifadesini kullandı.

MOU'YLA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'yla bir görüşme yapacak. Bu toplantıda Portekizli teknik adamın yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı ve gelecek sezonun transfer planlaması gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.