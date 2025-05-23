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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 15:09
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Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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